Concert rock interactif

Coup de cœur de la scène rock du festival au Bonheur des Mômes en 2022, BAB et les chats, alias Candice Guennec et Guillaume Baranger, présentent leur nouveau spectacle. Des chansons dont les rythmes rock’n’roll ont déjà parcouru la France, le Québec, la Suisse…

Ce concert est un cri d’espoir pour les nouvelles générations. Avec des instruments construits à partir de matériaux recyclés, les deux musiciens jouent et chantent le partage, l’esprit d’équipe, la nature, la préservation des cultures… Sans culture on va dans le mur! Ce concert interactif invite les enfants, devenus « les chats » à être chanteurs, danseurs ou acteurs, « lâche tes écrans viens voir du vivant »! Candice, chanteuse, bassiste, cheffe d’orchestre, et Guillaume, multi-instrumentiste, proposent un joyeux moment à passer en famille à travers des chansons festives et intergénérationnelles qui sont de véritables hymnes à la joie !

Un concert spécialement créé pour être partagé en famille ! Loin des comptines pour enfants… un vrai concert comme papa et maman avant qu’ils aient des enfants !

Vendredi 14 juillet 2023

La Halle, à 16h30.

Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.

Spectacle tout public, durée 50 minutes.

BAB & les Chats

