Début : 2023-12-14 18:00:00

fin : 2023-12-14 20:00:00 Les élèves de 5eme B du collège Ernest Chalamel de Dieulefit vous invitent à un Théâtre Forum Clowné sur le thème “Peut-on être heureux·ses au Collège ?”.

Jeudi 14 décembre – 18h-20h – la Halle.

La Halle

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

