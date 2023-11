Comment s’adapter à la crise de l’eau en valorisant l’eau de pluie? La Halle Dieulefit, 1 décembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Bilan et perspectives du projet municipal à participation citoyenne sur l’eau de pluie. Que sont devenus les souhaits des habitants vis à vis de la collectivité, mentionnés dans les 330 questionnaires récoltés ?.

2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 . .

La Halle

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Assessment and outlook for the municipal rainwater project. What has become of the wishes expressed by residents in 330 questionnaires?

Revisión y perspectivas del proyecto municipal de aguas pluviales. ¿Qué ha sido de los deseos expresados por los vecinos en los 330 cuestionarios recogidos?

Bilanz und Perspektiven des kommunalen Bürgerbeteiligungsprojekts zum Thema Regenwasser. Was ist aus den Wünschen der Bürger an die Gemeinde geworden, die in den 330 Fragebögen genannt wurden?

