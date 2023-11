Soirée projection débat La Halle Dieulefit, 18 novembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Une soirée projection-débat sur le thème : des citoyens anonymes en politique, est-ce la promesse d’un renouveau démocratique ?.

2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 21:00:00. .

La Halle

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An evening projection-debate on the theme: anonymous citizens in politics, is it the promise of a democratic renewal?

Proyección nocturna y debate sobre el tema « Ciudadanos anónimos en la política: ¿es ésta la promesa de la renovación democrática?

Ein Film- und Diskussionsabend zum Thema: Anonyme Bürger in der Politik – verspricht das eine demokratische Erneuerung?

