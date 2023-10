Tourisme en Fait La Halle Dieulefit, 6 novembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Venez participer à un après-midi de rencontres, d’échanges et débat autour des métiers du tourisme au Pays de Dieulefit-Bourdeaux, territoire riche en initiatives !



L’Office de Tourisme vous accueille lundi 06 novembre à la Halle de Dieulefit de 13h30 à.

2023-11-06 13:30:00 fin : 2023-11-06 19:00:00. .

La Halle rue Justin Jouve

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in an afternoon of meetings, discussions and debates about the tourism professions in the Dieulefit-Bourdeaux region, a region rich in initiatives!



The Tourist Office welcomes you on Monday November 06 at the Dieulefit Halle from 1:30 pm to

Participe en una tarde de encuentros, discusiones y debates sobre las profesiones del turismo en la región de Dieulefit-Bourdeaux, ¡una zona rica en iniciativas!



La Oficina de Turismo le da la bienvenida el lunes 06 de noviembre en la Halle de Dieulefit de 13h30 a

Nehmen Sie an einem Nachmittag voller Begegnungen, Austausch und Debatten rund um die Berufe im Tourismus im Pays de Dieulefit-Bourdeaux teil, einem Gebiet, das reich an Initiativen ist!



Das Fremdenverkehrsamt empfängt Sie am Montag, den 06. November in der Halle von Dieulefit von 13.30 bis 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux