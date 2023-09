Spectacle : 2 secondes par la Cie du Petit Monsieur La Halle Dieulefit, 22 octobre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ?

16h30 : spectacle

17h30 : présentation de la saison

18h15 : apéritif offert par la mairie



La Halle

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What would Pandora’s box contain today, if not one of the new objects that have invaded our daily lives?

4:30 pm: show

5:30 pm: season presentation

6:15pm: aperitif hosted by the town hall



¿Qué contendría hoy la caja de Pandora, si no uno de los nuevos objetos que han invadido nuestra vida cotidiana?

16.30 h: espectáculo

17.30 h: presentación de la temporada

18.15 h: aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento



Was würde die Büchse der Pandora heute enthalten, wenn nicht eines dieser neuen Objekte, die unseren Alltag durchdrungen haben?

16.30 Uhr: Aufführung

17.30 Uhr: Vorstellung der Saison

18.15 Uhr: Aperitif, vom Rathaus angeboten



