Les murs ne servent à rien
22 – 24 septembre 2023
La Halle, Dieulefit

Films documentaires : A Black Jesus de Luca Lucchesi, 2020

Le Chant des vivants de Cécile Allegra, 2021

Maîtres de Swen de Pauw, 2021

La Vie devant elle de Manon Loizeau avec Elaha Iqbali, 2023

Lectures d’extraits : Bibiche de Raozy Pellerin, Editions Plon, 2022

Georgia, une histoire des migrations de Ljubisa Danilovic, Editions Lamaindonne, 2022

Expositions :

Photographie Les Chants de l’Asphodèle, d’Agathe Kalfas et Mathias Benguigui, 2021 (Rencontres photographiques d’Arles 2021) Cartographie

Expériences migratoires, collectif Migreurop

Conférences juridiques :

La nouvelle loi Asile et Immigration en France ou Le nouveau pacte européen sur les migrations

Renvoyer les demandeurs d’asile européens au Rwanda. Est-ce bien réel ? par Julia Briland, juriste du droit d’asile

Ecoute publique radiophonique : Ya Rayah, l’exil en dansant, de Mehdi Ahoudig et Hassen Ferhani, Arte Radio, 2023

En présence de : Stefan Le Courant, anthropologue, chargé de recherche au CNRS, auteur de Vivre sous la menace, les sans-papiers et l’Etat

Agathe Kalfas et Mathias Benguigui

Ljubisa Danilovic Un membre de l’association Limbo – Réparer les survivants, en lien avec Le Chant des vivants

Morgan Fahmi, psychiatre à l’Orspere-Samdarra et psychiatre à la Pass du Centre hospitalier Le Vinatier à Lyon

Participation libre. DJset le samedi soir. Petite restauration sur place.

La Halle 1 rue justin jouve 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

©chloepeytermann