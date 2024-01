La Halle des Épinettes vous invite à son Ciné-concert Hors-les-murs ♫ Soy Cuba Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, samedi 3 février 2024.

La Halle des Épinettes vous invite à son Ciné-concert Hors-les-murs ♫ Soy Cuba Projection gratuite accompagnée par le groupe de musique SZ (Grenoble), pour les lycéens et adultes. Samedi 3 février, 20h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Forte du succès de ces premières expériences les années passées, la Halle des Épinettes propose quatre ciné-concerts ♫ cette saison l’imaginaire sans limite des mondes animés rencontre celui, infini, de la musique. L’occasion pour les familles de vibrer grâce au dialogue entre le cinéma d’animation et la partition des musiciens, composée en fonction des images et pour le live.

Soy Cuba ciné-concert samedi 3 février à 20 h 30, public lycéen et adulte. Gratuit sur réservation (conseillée).

Film de Mikhaïl Kalatozov, URSS/Cuba, 1964, 75 min (projection partielle). Accompagné par le groupe SZ (Grenoble).

Soy Cuba est un film sur l’avènement de la révolution cubaine délaissé à sa sortie car il ne répondait ni aux attentes de propagande des autorités cubaines, ni à celles des soviétiques. Interdit aux États-Unis, Soy Cuba sort de la clandestinité en 1993 lorsque Scorsese et Coppola le découvrent…

Entre atmosphères contemplatives et tensions explosives, au milieu de nombreux instruments et samplers, les deux musiciens issus de la scène rock indépendante proposent ici une musique complexe et variée, offrant une nouvelle dimension aux images.

La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/v6F9dM7Nd7s »}] Dans le cadre de sa programmation, l’Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux accueille de nombreux spectacles (théâtre, concert, humour, jeune public).

CLAVIM La Halle des Épinettes

Soy Cuba © Potemkine Films, SZ production