La Halle des Épinettes vous invite à son Ciné-concert Hors-les-murs ♫ Komaneko Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, samedi 3 février 2024.

La Halle des Épinettes vous invite à son Ciné-concert Hors-les-murs ♫ Komaneko Projection gratuite de courts métrages accompagnée par le groupe de musique SZ (Grenoble), en famille dès 2 ans Samedi 3 février, 16h00 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

Forte du succès de ces premières expériences les années passées, la Halle des Épinettes propose quatre ciné-concerts ♫ cette saison l’imaginaire sans limite des mondes animés rencontre celui, infini, de la musique. L’occasion pour les familles de vibrer grâce au dialogue entre le cinéma d’animation et la partition des musiciens, composée en fonction des images et pour le live.

Komaneko, samedi 3 février à 16h, durée 30 minutes. Gratuit sur inscription, en famille dès 2 ans.

Quatre courts-métrages de Tsuneo Goda, Japon, 2006, 30 min. Accompagné en musique par le groupe SZ.

Quatre courts-métrages de Tsuneo Goda, Japon, 2006, 30 min. Accompagné en musique par le groupe SZ.

Au milieu de percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores multiples, et à travers une musique résolument actuelle, colorée d’electronica, de jazz et d’indie-pop, SZ dynamise le monde poétique et décalé de Komaneko. Quatre histoires pleines d’émotion mettent en scène l’univers d’un petit chat.

La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes »}] [{« data »: {« author »: « sz band », « cache_age »: 86400, « description »: « LA nouvelle cru00e9ation cinu00e9-concert de SZ pour le tru00e8s jeune public…n……………………………………………………………………………………………..nnKOMANEKO, 35 minn4 films d’animation de Tsuneo Goda (Japon, 2006) nnApru00e8s le beau succu00e8s du Petit monde de Leo Lionni et Le voyage du lion Boniface, SZ pru00e9sente un nouveau cinu00e9-concert pour le tru00e8s jeune public sur un programme de courts films du2019animation, ru00e9alisu00e9s en stop motion en 2006 par le japonais Tsuneo Goda.nnChez Grand-papa, la petite chatte Komaneko ne manque ni du2019idu00e9es ni du2019amis pour occuper ses journu00e9es. Elle du00e9cide un jour de ru00e9aliser son propre film.nnQuatre petites histoires pleines du2019u00e9motion mettent en scu00e8ne lu2019univers de ce petit chat curieux, nous parlent de cinu00e9ma, stimulent lu2019imagination, ouvrent le champ de la cru00e9ation, du faire-ensemble… Elles ru00e9vu00e8lent incidemment aux plus jeunes que fabriquer des images est un travail, le fruit du2019une ru00e9flexion mais reste un amusement. nnDerriu00e8re le nom SZ se cachent deux fru00e8res adeptes de cru00e9ations cinu00e9 concert. Ils se plaisent u00e0 accompagner les facu00e9ties des personnages u00e0 travers une musique ru00e9solument actuelle, coloru00e9e du2019electronica, de jazz et du2019indie-pop ! Au milieu de percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores multiples, SZ dynamise le monde pou00e9tique et du00e9calu00e9 de Komaneko.nnnUne coproductionu00a0 Stara Zagora Festival Le Tympan dans l’oeil.nAvec le soutien de Gebeka Films, du Forum des images (Paris), de l’ASCA (Beauvais), du Cinu00e9ma Le Mu00e9liu00e8s (Grenoble) Festival Voir Ensemble, de la Ville de Grenoble, du du00e9partement de l’Isu00e8re et de la Ru00e9gion Auvergne Rhu00f4ne-Alpes », « type »: « video », « title »: « SZ :: Komaneko (teaser) :: cinu00e9-concert u00e0 partir de 2 ans », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kexXBnXBGXE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=kexXBnXBGXE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC0L2kXuUeXpINcE7w4tutKg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/kexXBnXBGXE »}] Dans le cadre de sa programmation, l’Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux accueille de nombreux spectacles (théâtre, concert, humour, jeune public).

Retrouvez le programme de la saison des spectacles sur https://www.issy.com/saisonartistique

La Halle des Épinettes CLAVIM

Komaneko © Gebeka films, SZ production