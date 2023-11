Robinson Crusoé… et Zoé liberté ! La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 4 février 2024, Issy-les-Moulineaux.

Par la compagnie Regarde il neige

Robinson échoue sur la plage d’une île… déserte ? Pas vraiment, car il y a Zoé ! Sauront-ils unir leurs forces pour affronter les pirates ?

Rythmé de chansons originales, ce spectacle musical jeune public revisite et détourne avec malice le Robinson de Daniel Defoe.

Exotisme et humour, dépaysement et aventure y servent un récit qui nous invite à défendre la liberté, et à respecter le vivant.

https://www.youtube.com/watch?v=zCO8MghB5R0

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=zCO8MghB5R0 »}] La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

