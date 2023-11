Spectacle : sacrées mamies La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 21 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Par François Vincent

Dans ce spectacle, il y a trois histoires.

Dans chaque histoire, il y a une mamie.

Une mamie qui trouve un objet magique pour endormir les enfants. On peut lui dire merci.

Une mamie tout en sucre qui se dispute avec son papy tout en sel. Et pourtant elle l’aime !

Et mamie Robert qui rencontre un loup affamé en pleine forêt. Le pauvre…

Sur inscription, en famille, à partir de 4 ans

Dimanche 21 janvier à 16h

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 85 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d'éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu'un espace privilégié pour l'échange et le dialogue, en complément du Ciné d'Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

François Vincent