Scène ouverte du Réacteur La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 15 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Découvrir, jouer et partager sont les valeurs fortes de la scène ouverte du Réacteur. Quel que soit votre niveau, vous trouverez votre place au sein d’un évènement devenu aujourd’hui incontournable. Offrez-vous l’opportunité de vivre votre moment de gloire, immortalisé par les photographes du club Zoom 92130. Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène. Alors venez profiter de cet instant unique où le programme n’est jamais écrit à l’avance. Vous y serez accompagnés par une équipe de professionnels et profiterez de tout notre équipement technique.

Inscription sur place.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

