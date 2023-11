Ciné-rencontre ★ Leçon de cinéma avec Momoko Seto La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 10 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ciné-rencontre ★ Leçon de cinéma avec Momoko Seto Dimanche 10 décembre, 18h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée

En écho au Salon du livre de haïku se déroulant à l’espace Andrée Chedid et au temps fort consacré au Kamishibaï au Temps des Cerises, la Halle des Épinettes vous invite pour un ciné-rencontre :

Leçon de cinéma avec Momoko Seto, Dimanche 10 décembre 2023 à 18 h, entrée gratuite, public lycéen et adulte.

90 minutes.

En compagnie de Marcel Villoing, la plasticienne et réalisatrice franco-japonaise, également ingénieure d’études au CNRS, vous présente ses travaux mêlant prise de vue réelle, animation et photographie macro. Sa série de courts-métrages Planet, tournés vers la matière, la nature et les expérimentations techniques a été primée et montrée dans de nombreux festivals internationaux.

https://www.youtube.com/watch?v=rDflRPz1fO0

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Séance en partenariat avec le tiers-lieu et café associatif La Fabrique d’Issy.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:30:00+01:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

Momoko Seto © Manfred Werner