CABARET DU PARC – L’ARC DE SCENE 2 et 3 décembre La Halle des Épinettes Réservation obligatoire – Participation au chapeau

Nouveau décor – nouveau concept

Les solistes de L’ARC DE SCENE auront le plaisir de vous présenter Chansons et Saynettes lors de leur Cabaret Ephémère.

Venez partager l’humour et les émotions d’un Spectacle Vivant dans une ambiance joyeuse et détendue.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 60 91 76 »}, {« type »: « email », « value »: « arcdescene@orange.fr »}] La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

cabaret spectacle

L’Arc de Scène