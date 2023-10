Ciné-rencontre ★ Interdit aux chiens et aux italiens La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 26 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ciné-rencontre ★ Interdit aux chiens et aux italiens Dimanche 26 novembre, 18h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée

À l’occasion des Semaines isséennes des droits de l’enfant et dans le cadre de son cycle de projections ★ Ciné-rencontre, la Halle des Épinettes vous accueille pour :

Interdit aux chiens et aux italiens, dimanche 26 novembre 2023 à 18 h, tout public dès 11 ans.

long-métrage d’Alain Ughetto, Animation, France/Italie/Suisse, 2023, 70 min. Prix du jury au festival international du film d’animation d’Annecy en 2022.

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, plongée dans une atmosphère xénophobe.

La projection est suivie d’une rencontre animée par Marcel Villoing (administrateur de l’Association Française du Cinéma d’Animation) avec Camille Rossi, assistante à la réalisation sur ce film.

La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T20:00:00+01:00

Interdit aux chiens et aux italiens © GEBEKA Films