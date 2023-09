Spectacle : Augustin Pirate du nouveau monde La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 25 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Augustin Pirate du nouveau monde

Par la cie La Baguette

De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne, à la rencontre du café, de la vanille et du chocolat, dont les moussaillons découvriront les senteurs en direct !

Princesse maya, toucans farceurs, anacondas récalcitrants, tortues géantes ou manchots empereurs : qui aidera Augustin et les enfants du public à surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et de poésie ?

Samedi 5 novembre à 16h, en famille, à partir de 4 ans

https://youtu.be/5DjNujFioOo?si=MxCkX07Kr19LnnBO

La Halle des Épinettes est un véritable pôle d'éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu'un espace privilégié pour l'échange et le dialogue, en complément du Ciné d'Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

