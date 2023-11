Ciné-débat ★ Wadjda La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 12 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ciné-débat ★ Wadjda Dimanche 12 novembre, 18h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée

À l’occasion des Semaines isséennes des droits de l’enfant et dans le cadre de son cycle de projections ★ Ciné-débat, la Halle des Épinettes et l’Union des Familles Laïques d’Issy-les-Moulineaux vous accueillent pour :

WADJDA, dimanche 12 novembre 2023 à 18 h, tout public dès 11 ans.

de Haifaa al-Mansour, Arabie Saoudite/Allemagne, 2012, 97 min., V.O.S.T

Wadjda, 12 ans, habite dans la banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, elle porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter un beau vélo vert…

La projection sera suivie d’un débat animé par Alain Defrémont, président de l’UFAL 92 Ouest

Union des Familles Laïques (UFAL d’Issy-les-Moulineaux)

Association agréée d’ éducation populaire, l’UFAL a vocation à informer et conseiller les résidents sur toutes les questions de son ressort en matière de politiques familiales, sociales, d’éducation, de santé, de logement, de consommation, en particulier. Elle agit avec tous les partenaires constitutifs de la vie sociale, en vue de garantir les droits matériels et moraux des familles et de l’enfant, dans le respect de la laïcité, de l’État et de la société.

La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_Y0DLoGg6zk »}, {« link »: « https://www.ufal.org/ »}, {« link »: « http://cineclubs-interfilm.com/ »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

CLAVIM La Halle des Épinettes

Wadjda © Pretty pictures