À l’occasion des Semaines isséennes des droits de l’enfant et dans le cadre de son cycle de projections ★ Philo à l’écran des enfants, la Halle des Épinettes vous accueille pour :

Zarafa, dimanche 12 novembre 2023 à 15 h, tout public dès 6 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=Br066e5YW-o

De Remi Bezançon et Jean Christophe Lie, France/Belgique, 2012, 78min.

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent une histoire: celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.

Projection suivie d’un atelier de découverte des notions philosophiques, guidé par Véronique Delille. Durée : 30 minutes

Thème : « Promis ! »

Véronique Delille forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. www.penserouvrir.com

La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

Zarafa - Teaser

Lire cette vidéo sur YouTube

Philo à l'écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d'Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CLAVIM La Halle des Épinettes

Zarafa © Pathé