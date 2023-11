« La vie est trop courte » La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 8 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

La compagnie de théâtre amateur du Saute-Ruisseau présentera « La vie est trop courte », dernière pièce écrite par André Roussin en 1981 : quitter son mari après 30 ans de mariage : une folie ou une décision salutaire ? Venez découvrir la solution adoptée par Cécile, à la grande surprise de ses enfants, malgré les reproches de sa belle-mère. Spectacle sélectionné pour le festival départemental FNCTA

Mercredi 8 novembre à 20h, Halle des Epinettes, 45-47 Rue de l’Égalité

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

