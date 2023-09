Stage culturel : cinéma d’animation pour les 8/11 ans La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 23 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Stage culturel : cinéma d’animation pour les 8/11 ans 23 – 25 octobre La Halle des Épinettes Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss

Stage de cinéma d’animation sur deux jours pour les 8/11 ans : du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2022 de 9h30 à 16h30.

Prévoir un pique-nique pour les lundis et mardis. Repas le mercredi pris en charge par la Halle des épinettes.

Inscription sur Téliss

Un atelier d’initiation au cinéma d’animation et de réalisation d’un film de A à Z ! L’écriture d’une histoire, mise en forme du scénario en story board, la fabrication des décors et des personnages, l’animation, la prise de son, le montage. Dans le tout nouveau studio dédié de la Halle des Épinettes, les participants réalisent leur oeuvre en image par image en ayant découvert les jeux optiques et différentes techniques de cinéma d’animation : dessin sur papier, papier découpé, pâte à modeler. Avec des outils numériques, comme les pros !

La Halle des Épinettes adhère à l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui oeuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs. Elle coordonne également chaque année la Fête du cinéma d’animation.

La Halle des Épinettes 47 rue de l'Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Salle de spectacles et de projections gérée par l'association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d'Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:30:00+02:00

2023-10-25T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

