Projection ★ La nuit du sport La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 20 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Projection ★ La nuit du sport 20 et 21 octobre La Halle des Épinettes Gratuit sur inscription directement dans les Maisons d’Issy, à l’Espace Jeunes Anne Frank, au Temps des Cerises, à la Halle des Épinettes.

La Halle des Épinettes vous accueille pour une nuit composée de 5 projections :

La nuit du sport, vendredi 20 octobre 2023 à 19 h, public de 11 à 17 ans

Cette nuit sera encadrée par des animateurs du CLAVIM. Un service de navette raccompagnera les jeunes à l’issue de chaque séance, selon le vœu des familles.

Uniquement sur inscription gratuite dans les Maisons d’Issy, à l’Espace Jeunes Anne Frank, au Temps des Cerises, à la Halle des Épinettes

Le ciné-club de la Halle des Épinettes propose aux jeunes Isséens une expérience d’immersion autour du sport dans le cadre du festival transmédia consacré aux littératures de jeunesse. En parallèle, des animations sont proposées : détente, lecture, jeux et buffet. Une expérience originale et unique à vivre entre copains et à adapter en fonction de l’âge de vos enfants.

https://youtu.be/zWnct5V7CeU

19 H – RASTA ROCKETT

de Jon Turteltaub, États-Unis, 1994, 98 min., VF

L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou :

obtenir une médaille d’or dans une discipline olympique qui leur

est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux, le

bobsleigh !

https://youtu.be/uJ0RxrQjrqE

21 H 30 – L’ASCENSION

de Ludovic Bernard, France, 2017, 103 min.

«Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de

se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses

belles paroles. Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part

gravir les mythiques 8.848 mètres du Toit du monde.

https://youtu.be/fvIiP_DAdu8

23 H 30 – KARATÉ KID

de Harald Zwart, États-Unis, 2010, 140 min., VF

Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Pékin, le jeune Dre Parker

doit faire face à des changements radicaux. Il se retrouve rapidement

mêlé à une altercation, impliquant Cheng, l’un des garçons les plus

doués en Kung Fu, perdant ainsi le respect de ses camarades

https://youtu.be/PEO6-fe9qPA

2 H – INVICTUS

de Clint Eastwood, États-Unis, 2009, 134 min., VF

En 1994, l’élection de Nelson Mandela signe la fin de l’Apartheid,

mais l’Afrique du Sud reste divisée sur le plan racial et économique.

Pour unifier le pays, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune

avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine pour

le championnat du Monde de 1995.

https://youtu.be/SdFuAA5l7Ms

4 H 30 – CREED, L’HÉRITAGE DE ROCKY BALBOA

de Ryan Coogler, États-Unis, 2016, 134 min.

Adonis Johnson n’a jamais connu son père, le célèbre champion

du monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance.

Pourtant, il a la boxe dans le sang et décide d’être entraîné par le

meilleur de sa catégorie.

Depuis 2015, l’association CLAVIM explore chaque année au mois d’octobre les différents genres de la littérature jeunesse favorisant l’accès à des univers singuliers. Du 1er au 31 octobre 2023, ce festival transmedia vous fera plonger dans le sport ! Les expositions, conférences, animations et projections sont gratuites.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes [{« data »: {« author »: « TheFrenchGeekCritic », « cache_age »: 86400, « description »: « N’oubliez pas de vous abonnez u00e0 la chau00eene ! », « type »: « video », « title »: « Rasta Rockett – Bande Annonce VF », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zWnct5V7CeU/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zWnct5V7CeU », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPvPYZ6E_XwLbCZZgyZ0pHA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/zWnct5V7CeU »}, {« data »: {« author »: « Cinu00e9Su00e9rie – Trailers FR », « cache_age »: 86400, « description »: « L’ASCENSION Bande Annonce VF (extraits), film complet en franu00e7ais au cinu00e9ma le 25 Janvier 2017.nu25cf Abonne-toi u00e0 la chaine c’est gratuit! u25ba http://bit.ly/1sHSPQ0nn- Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jour lu00e0… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup u00e0 des belles paroles. Par amour pour elle, Samy quitte sa citu00e9 HLM et part gravir les mythiques 8848 mu00e8tres qui font de l’Everest le Toit du Monde. Un du00e9part qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientu00f4t la France entiu00e8re qui suit avec u00e9motion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux.nnAvec Ahmed Sylla, Alice Belau00efdi, Nicolas WanczyckinRu00e9alisu00e9 par Ludovic BernardnnL’ASCENSION Trailer VFnu00a9 2016 – Mars Filmsnnu25cf Retrouvez chaque jour les meilleurs Trailers, FR & VOSTFR du cinu00e9ma et du gaming. », « type »: « video », « title »: « L’ASCENSION Bande Annonce (2017) Ahmed Sylla », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/uJ0RxrQjrqE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=uJ0RxrQjrqE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsb2tMsyW2najK5my0ja9mA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/uJ0RxrQjrqE »}, {« data »: {« author »: « SonyPicturesFr », « cache_age »: 86400, « description »: « Au cinu00e9ma le 04 aou00fbt 2010.rnLe u00abu00a0Karate Kid u00bb, Dre Parker (Jaden Smith), aurait pu u00eatre le gosse le plus populaire de Detroit, mais le travail de sa mu00e8re (Taraji P. Henson), les conduit u00e0 sexpatrier pour la Chine. Lu00e0-bas, Dre tombe immu00e9diatement sous le charme de Mei Ying, une camarade de classe, et si les sentiments sont ru00e9ciproques, les diffu00e9rences culturelles rendent une telle relation impossible. Pire encore, les sentiments de Dre vont faire de lui lennemi juru00e9 de Cheng, la terreur de la classe. Au pays du Kung Fu, Dre na que quelques notions de Karatu00e9, et Cheng met u00e0 terre le « Karate Kid » sans aucune difficultu00e9. Sans amis, sur une terre u00e9trangu00e8re, Dre na personne vers qui se tourner u00e0 lexception de lhomme u00e0 tout faire, M. Han (Jackie Chan), qui est, en ru00e9alitu00e9, un mau00eetre de Kung Fu. Au fur et u00e0 mesure que Han lui enseigne que le Kung Fu n’est pas affaire de coups de poing et de parades, mais de maturitu00e9 et de calme, Dre se rend compte que faire face u00e0 ces brutes sera le combat de sa vie.rnRu00e9alisateur : Harald ZwartrnActeurs : Jackie Chan, Jaden Smith », « type »: « video », « title »: « The Karate Kid – Bande-Annonce – VF », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fvIiP_DAdu8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fvIiP_DAdu8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2I1RkNIDzTCAWB8M7BbAQw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fvIiP_DAdu8 »}, {« data »: {« author »: « Warner Bros. France », « cache_age »: 86400, « description »: « Un film de Clint Eastwood. Avec Morgan Freeman et Matt Damon.rnSortie le 13 janvier 2010.rnSynopsis: En 1994, l’u00e9lection de Nelson Mandela consacre la fin de l’Apartheid, mais l’Afrique du Sud reste une nation profondu00e9ment divisu00e9e sur le plan racial et u00e9conomique. Pour unifier le pays et donner u00e0 chaque citoyen un motif de fiertu00e9, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste u00e9quipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se pru00e9senter au Championnat du Monde 1995… », « type »: « video », « title »: « INVICTUS – Bande Annonce Officielle (VF) – Morgan Freeman / Matt Damon / Clint Eastwood », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/PEO6-fe9qPA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=PEO6-fe9qPA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZ0o1IeuSSceEixZbSATWtw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/PEO6-fe9qPA »}, {« data »: {« author »: « Warner Bros. France », « cache_age »: 86400, « description »: « »CREED » – Bande Annonce Officielle. Un Film ru00e9alisu00e9 par Ryan Coogler et avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Adonis Johnson n’a jamais connu son pu00e8re, le cu00e9lu00e8bre champion du monde poids lourd Apollo Creed, du00e9cu00e9du00e9 avant sa naissance. Malgru00e9 tout, il a de toute u00e9vidence la boxe dans le sang et il se rend donc u00e0 Philadelphie, lu00e0 mu00eame ou00f9 Apollo Creed a affrontu00e9 un adversaire ambitieux, Rocky Balboa, lors d’un match mu00e9morable. Une fois sur place, Adonis parvient u00e0 retrouver la trace de Rocky et lui demande de devenir son entrau00eeneur. nnUn Film de : Ryan CooglernAvec : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia RashadnAbonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG nnSuivez tout l’actualitu00e9 de Warner Bros France : nFacebook : http://www.facebook.com/iwbfr nTwitter : http://twitter.com/warnerbrosfr nGoogle+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbro… nEt vivez l’expu00e9rience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/ », « type »: « video », « title »: « CREED – Bande Annonce Officielle (VF) – Michael B. Jordan / Sylvester Stallone », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/SdFuAA5l7Ms/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=SdFuAA5l7Ms », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZ0o1IeuSSceEixZbSATWtw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/SdFuAA5l7Ms »}, {« link »: « https://www.clavim.asso.fr/ »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T19:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

2023-10-21T00:00:00+02:00 – 2023-10-21T07:00:00+02:00

CLAVIM La Halle des Épinettes