La philo à l’écran φ Le Sommet des Dieux Dimanche 15 octobre, 18h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

À l’occasion de la 22ème Fête du cinéma d’animation, la Halle des Épinettes vous accueille pour une séance de Philo à l’écran :

LE SOMMET DES DIEUX, dimanche 15 octobre à 18h, entrée gratuite, public collégien, lycéen et adulte.

de Patrick Imbert, France/Luxembourg, 2021, 95 min.

À Katmandou, un reporter japonais croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si Mallory et Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest en 1924 ?

Projection suivie d’une discussion philosophique guidée par Gunter Gorhan. Durée : 1 h

Co-fondateur du Café-Philo des Phares, infatigable militant des Nouvelles Pratiques Philosophiques en France et à l’étranger.

La Fête du cinéma d’animation menée et développée par l’AFCA a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias au cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Pour sa 22ème édition du 11 au 31 octobre 2023, la Halle des Épinettes vous invite avec le cinéma UGC d’Issy-les-Moulineaux à participer à cette manifestation d’envergure nationale et internationale.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/sM_KmxpEaJU »}, {« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59 »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

2023-10-15T18:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

Le Sommet des dieux © Wild Bunch Distribution