Philo à l’écran des enfants ♥ Le petit dinosaure et la vallée des merveilles La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 15 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Philo à l’écran des enfants ♥ Le petit dinosaure et la vallée des merveilles Dimanche 15 octobre, 15h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

À l’occasion de la 22ème Fête du cinéma d’animation, la Halle des Épinettes vous accueille pour une séance Philo à l’écran des enfants :

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILLES, Dimanche 15 octobre 2023 à 15 h, entrée gratuite, public dès 5 ans.

Don Bluth, États-Unis/Irlande, 1988, durée 69 minutes

Bien avant l’apparition de l’homme sur Terre vivait une paisible race de dinosaures végétariens. Mais quand la sécheresse ne les contraignait pas à l’exode, les terribles «dents tranchantes » les attaquaient. Un seul espoir, rejoindre la vallée des merveilles.

Projection suivie d’une découverte des notions philosophiques guidée par Véronique Delille, durée : 30 minutes

Thème : « Plus vite, plus fort ? Ensemble ! »

Véronique Delille forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. www.penserouvrir.com

La Fête du cinéma d’animation menée et développée par l’AFCA a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias au cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Pour sa 22ème édition du 11 au 31 octobre 2023, la Halle des Épinettes vous invite avec le cinéma UGC d’Issy-les-Moulineaux à participer à cette manifestation d’envergure nationale et internationale.

Sa genèse et sa mise en place sont articulées avec la Journée mondiale du cinéma d’animation, célébrée le 28 octobre en hommage à Émile Reynaud, pionnier du « film » image par image et en commémoration de sa première projection publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes »}] [{« link »: « http://www.fete-cinema-animation.fr/ »}, {« link »: « https://penserouvrir.com/ »}, {« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59 »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

Le petit dinosaure © Splendor Films