Exposition : Autour du Sommet des Dieux, un film de Patrick Imbert 15 – 28 octobre La Halle des Épinettes Entrée libre et gratuite à partir de 9 ans, renseignements au 01 46 38 21 05

À l’occasion de la 22ème Fête du Cinéma d’Animation, dont la Halle des Épinettes accueille le temps fort de clôture, découvrez :

L’exposition « Autour du Sommet des Dieux » du 15 au 28 octobre 2023, en accès libre et gratuit pour les publics à partir de 9 ans.

En accompagnement de la projection du long-métrage d’animation Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert et à l’occasion de la rencontre avec Eléa Gobbé-Mévellec (réalisatrice, animatrice de film et invitée d’honneur de la Fête du cinéma d’animation), la Halle des Épinettes, en partenariat avec les éditions Paulsen, expose des reproductions de certaines planches du livre Autour du Sommet des Dieux. Dans cet ouvrage richement illustré et dédié au film, Thomas Vennin a enquêté pour explorer une saga de trente ans, celle d’un roman voyageant entre Orient et Occident pour devenir un manga, puis un long métrage. Le livre est disponible à la Librairie le Livre et la Tortue.

Cette exposition est complétée de visuels des films auxquels, outre Le Sommet des Dieux, Eléa Gobbé-Mévellec a collaboré. Elle s’inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation et d’éducation à l’image de la Halle des Épinettes.

La Fête du cinéma d’animation menée et développée par l’AFCA a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias au cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Pour sa 22ème édition du 11 au 31 octobre 2023, la Halle des Épinettes vous invite avec le cinéma UGC d’Issy-les-Moulineaux à participer à cette manifestation d’envergure nationale et internationale.

Sa genèse et sa mise en place sont articulées avec la Journée mondiale du cinéma d’animation, célébrée le 28 octobre en hommage à Émile Reynaud, pionnier du « film » image par image et en commémoration de sa première projection publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 Salle de spectacles et de projections gérée par l'association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d'Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/yP1KTjcrSo4 »}, {« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59 »}, {« link »: « https://sortir.issy.com/agenda/?oaq%5Bwhat%5D=%23journ%C3%A9emondialeducin%C3%A9madanimation2023&oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest#https://sortir.issy.com/agenda/?oaq%5Bwhat%5D=%23journ%C3%A9emondialeducin%C3%A9madanimation2023 »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:30:00+02:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

Autour du Sommet des Dieux, de Thomas Vennin © Editions Paulsen | avec l’aimable autorisation de Julianne Films