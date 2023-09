Festival du film social : projection d’œuvres en compétition La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 12 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Festival du film social : projection d’œuvres en compétition Jeudi 12 octobre, 14h00 La Halle des Épinettes Gratuit sur réservation en ligne

Au travers de documentaires, fictions, animations, le Festival du Film Social veut montrer la réalité des situations vécues par les personnes en difficultés et du travail social. La Halle des Épinettes s’associe à cette 5e édition qui se déroule dans plusieurs villes françaises en accueillant deux séances de la sélection officielle en compétition, animées par Mamadou Dieng, formateur à l’Institut Régional du Travail Social.

5e festival du film social, du 10 au 12 octobre 2023

Projection de 4 œuvres en compétition jeudi 12 octobre 2023 de 14h à 17h à la Halle des Épinettes

MOI SI J’ÉTAIS UNE FEMME

D’Aurélie Bock

Fiction – 2022 – France – 27mn

Juliette, jeune fille trisomique de 19 ans, vit son premier amour. Mais son idylle est rapidement entachée par la question de la contraception. Juliette subit la pression de sa mère et des médecins qui lui préconisent une opération de stérilisation à cause de son handicap. La jeune fille a très peu de temps pour prendre sa décision et faire entendre sa voix.

18 MOIS

De Roxanne Perrot

Documentaire – 2022 – France – 52mn

Dans un immense bâtiment appartenant au diocèse de Marseille, des mineurs exilés, des couples de migrants avec enfants sont accueillis et encadrés par des solidaires. Le squat Saint-Just a fonctionné pendant un an et demi, abritant parfois jusqu’à 400 personnes. La documentariste Roxane Perrot a suivi cette expérience de bout en bout pour raconter comment s’invente une forme de vie commune.

NOUS LES GRIOTS

De Demba Konaté

fiction – 2022 – France – 17′ – VF

Daouda est un père de famille originaire du Sénégal. Son fils ainé, Malik, souhaite épouser Mariama. Une rencontre entre les deux familles s’organise autour repas. Daouda y découvre qu’ils sont de deux castes sociales différentes : la sienne est griotte et l’autre famille est noble.

INVINCIBLE

De Vincent René Lortie

Fiction – 2022 – Canada – 30′ – VOSTA québécois

Inspiré d’une histoire vraie, Invincible revient sur les dernières 48 heures de la vie de Marc-Antoine Bernier, un jeune garçon de 14 ans qui se retrouve confronté à fiction québécois son besoin criant de liberté. Invincible est le premier film de fiction du cinéaste.

Le festival du film social est porté par l’association la 25e Image qui a pour objet l’organisation, la promotion et la production d’événements, notamment sous la forme d’un festival du film qui a lieu tous les ans, dans différentes régions et territoires d’outre-mer.

Le nombre de places disponibles via la Halle des Épinettes étant limité, vous pouvez également vous inscrire via la plateforme Helloasso. Pour les étudiants et les lycéens : prière de contacter directement la Halle des Épinettes pour réserver vos places.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CLAVIM La Halle des Épinettes

