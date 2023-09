Festival du film social : projection d’œuvres en compétition La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 11 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Au travers de documentaires, fictions, animations, le Festival du Film Social veut montrer la réalité des situations vécues par les personnes en difficultés et du travail social. La Halle des Épinettes s’associe à cette 5e édition qui se déroule dans plusieurs villes françaises en accueillant deux séances de la sélection officielle en compétition, animées par Mamadou Dieng, formateur à l’Institut Régional du Travail Social.

Projection de 5 œuvres en compétition mercredi 11 octobre 2023 de 14h à 17h à la Halle des Épinettes

SACRIFICE PAYSAN

De Gabrielle Ciland – documentaire – 2022 – France – 55mn

Le 20 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur bovin de 37 ans, est abattu par les gendarmes au terme d’une cavale de neuf jours. En conflit avec les services de l’État, l’exploitant bio, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire, s’est soustrait à un énième contrôle sanitaire et a tenté d’alerter, au cours de sa fuite, sur le malaise de sa profession. « J’ai été pris de la colère du juste. […] Mon cas est anecdotique, mais il illustre l’ultra réglementation qui conduit à une destruction des paysans », dira-t-il au Journal de Saône-et-Loire. La nouvelle de son décès fait l’effet d’une bombe dans un monde agricole déjà endeuillé par une vague de suicides. Comment en est-on arrivé là ?

JERKY FLOW

De Adnane Rami – Fiction – 2022 – France – 23mn

Dans une cité parisienne, Riad, jeune bègue de 17 ans, est attiré par un concours de rap. Confronté d’un côté, aux difficultés liées à ses troubles de la parole, et d’un autre côté, aux remarques désobligeantes et humiliantes de son grand frère, Riad décide de s’y inscrire.

L’APOCALYPSE N’AURA PAS LIEU

De Maxence Ouvrard – Fiction – 2022 – France – 23 mn

Timothée, un jeune témoin de Jéhovah de 17 ans, apprend bouleversé l’excommunication de son meilleur ami. Confronté aux choix de son avenir scolaire, il va remettre en question les préceptes de sa communauté et se heurter au fanatisme de sa mère.

PARIS BRUXELLES

De Marjorie Lhomme – Fiction – 2022 – France -20 mn

Paris-Bruxelles est un road-movie qui commence comme un début de vacances. Mais c’est une aventure d’un autre genre qui s’annonce. Aujourd’hui, Loulou, 8 ans, roule vers la Belgique avec sa famille pour l’euthanasie de sa grand-mère, Blanche.

LES ENCOMBRANTS

De Pablo et Hector Cabel – Fiction – 2023 – France – 6mn

Louise est âgée, très âgée. Ni ses jambes, ni ses poumons ne fonctionnent, et sa vue est loin d’être idéale. Ne pouvant s’occuper d’elle à cause de son emploi du temps surchargé, Paul, son fils, décide de l’abandonner en la confiant à un service novateur. Louise ne s’en doute pas mais, pour elle, la fin est proche.

Le festival du film social est porté par l’association la 25e Image qui a pour objet l’organisation, la promotion et la production d’événements, notamment sous la forme d’un festival du film qui a lieu tous les ans, dans différentes régions et territoires d’outre-mer.

Le nombre de places disponibles via la Halle des Épinettes étant limité, vous pouvez également vous inscrire via la plateforme Helloasso. Pour les étudiants et les lycéens : prière de contacter directement la Halle des Épinettes pour réserver vos places.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

