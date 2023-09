Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 4 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris Mercredi 4 octobre, 14h30 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Manifestation annuelle organisée par le Collectif Jeune Cinéma en octobre, cet événement promeut des cinématographies tendues vers un pur acte créatif. Il s’est imposé dans l’espace culturel national comme un lieu de rendez-vous important avec la création cinématographique. Il débutera sa 25e édition à la Halle des Épinettes pour faire découvrir aux plus jeunes un cinéma hors-les-normes

25ème Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris

ET LE SPORT INVENTA LE CINÉMA, Programme de courts métrages présenté par le Collectif Jeune Cinéma, mercredi 4 octobre, env. 45 min. Public à partir de 6 ans

À l’origine, le cinéma a été inventé par des scientifiques pour étudier le mouvement, et ses premières images sont des images d’athlètes. En un sens, c’est le sport qui est à l’origine de l’idée du cinéma ! Une séance pour explorer ces images et leurs héritières, pour jouer avec, les détourner et les transformer, tout en nous interrogeant sur le lien fondamental qui unit, depuis ses origines, le sport au cinéma.

Le Collectif Jeune Cinéma (CJC) est une structure de distribution et de diffusion des pratiques expérimentales de l’image et du film créée en 1971. À travers une programmation valorisant la riche collection du Collectif Jeune Cinéma, accumulée en cinquante années d’existence (1850 films pour plus de 510 cinéastes), le Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris comporte également une compétition internationale de films ainsi que des séances pour le jeune public

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes »}] [{« link »: « https://cjcinema.org/ »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:30:00+02:00 – 2023-10-04T15:30:00+02:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

L’Ébranlement, Erik Bullot