Spectacle : Le chef TOC TOC La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 1 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Le chef TOC TOC Dimanche 1 octobre, 16h00 La Halle des Épinettes Sur inscription

Spectacle :

Le chef TOC TOC

Par la cie des Miracles

« Toctoc » est l’apprenti du grand chef cuisinier Gerard Manvussa, célèbre pour ses recettes magiques qui donnent des pouvoirs à ceux qui les mangent.

Aujourd’hui, un grand jury est invité dans son restaurant gastronomique pour tester ses nouvelles créations dont le fameux « gâteau qui donne le pouvoir de voler ». Le chef Gérard rêve, grâce à cette découverte, de recevoir la récompense ultime et tant convoité par les magicuisiniers : La toque d’or. Mais en goûtant une de ses recettes, le chef Gérard est soudain devenu complètement invisible ! Toctoc, simple apprenti réputé tête en l’air, va devoir accueillir seul le jury de la toque d’or, préparer les plats magiques et surtout essayer de recevoir la fameuse récompense à la place de son chef cuisinier !

Plats saugrenus, secrets de cuisines et péripéties culinaires en perspective!

Au menu, l’univers méconnu de la magie des liquides et de la nourriture. Une recette qui mélange savamment théâtre, interactivité et numéros visuels.

A déguster en famille et sans modération !

Dimanche 1er octobre à 16h, en famille, à partir de 6 ans

https://youtu.be/LUna57HpXM8

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/maison-dissy-34284981585 »}] [{« data »: {« author »: « Nicolas Audouze », « cache_age »: 86400, « description »: « La Compagnie des miracles pru00e9sente « Le Chef Toctoc » un spectacle de magie visuel et interactif sur le thu00e8me de la cuisine de Nicolas Audouze. Pour plus d’informations compagniedesmiracles@gmail.com ou 06 63 66 63 25. », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce du spectacle « Le Chef Toctoc » de La Compagnie des miracles », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LUna57HpXM8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LUna57HpXM8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZxs5Wo9n_ys1233I1qMiuQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/LUna57HpXM8 »}] La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:10:00+02:00

2023-10-01T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:10:00+02:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie des Miracles