Spectacle : Le Choeur du Silence

Par la cie Dans l’oeil du Renard

Raconter les fables sans parole voici le pari relevé par cette équipe formée à la comedia dell’arte. « Dans son coin un chat nous raconte cette vérité, pas un mot, pas de parole, mais voici cette réalité.

Dans la forêt de La Fontaine deux renards se préparent, l’un bien affamé et l’autre plutôt ennuyé, ils attendent patiemment ce qui va se passer.

Sir le Lion de bon matin, se balade sans se soucier et croyant que rien ne peut lui arriver, il tombe amoureux du Paon de la forêt.

Dans son chemin Sir le Lion s’arrête pour aider un petit rat qui ne finira jamais de le remercier.

Soyez spectateurs de cette aventure, qu’en silence vous raconte, ce que la forêt murmure.

Dimanche 1er octobre à 16h, en famille, à partir de 6 ans

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France La Halle des Épinettes est un véritable pôle d'éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu'un espace privilégié pour l'échange et le dialogue, en complément du Ciné d'Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CLAVIM MaisondIssy

Dans l’oeil du Renard