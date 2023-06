Animations et cinéma en plein air Rue de l’Égalité : Top Gun Maverick La Halle des Epinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Animations et cinéma en plein air Rue de l’Égalité : Top Gun Maverick La Halle des Epinettes Issy-les-Moulineaux, 8 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux. Animations et cinéma en plein air Rue de l’Égalité : Top Gun Maverick Samedi 8 juillet, 18h00 La Halle des Epinettes Dès 18h Animations pour les enfants (jeux, maquillage, etc.), machine à granita et structure gonflable. A partir de 19h30 Apéritif en musique avec le Réacteur. Pique-nique « Auberge espagnole » ou possibilité de se restaurer sur place. Vers 22h30 Projection gratuite du film d’animation Top Gun Maverick Synopsis : Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. La Halle des Epinettes 47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

