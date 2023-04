La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs La Halle des Épinettes, 14 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs Dimanche 14 mai, 18h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée

Comme chaque saison, c’est vous spectateurs qui prenez les commandes de cette soirée de clôture du cycle de projections φ La philo à l’écran. Vous aviez jusqu’au 23 avril 2023 pour élire le film (et sa question philosophique) de votre choix parmi les huit propositions des spectateurs, à travers un formulaire de vote en ligne.

Le choix des spectateurs φ SOLEIL VERT, dimanche 14 mai 2023 à 18 h, public lycéen et adulte

SOLEIL VERT, long-métrage de Richard Fleischer, 1973, États-Unis, 93 min. VOST

New York en 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation et la plupart des espèces animales. D’un côté, les nantis qui peuvent avoir accès à la nourriture rare et très chère. De l’autre, les affamés nourris d’un produit synthétique, le soylent, rationné par le gouvernement… Lors d’une émeute, le président de Soylent trouve la mort et Thorn, un flic opiniâtre, est chargé de l’enquête.

« La responsabilité individuelle et collective au cœur d’une crise écologique sans précédent »

Projection suivie d’une discussion philosophique guidée par Gunter Gorhan. Durée : 1 h

Co-fondateur du Café-Philo des Phares, infatigable militant des Nouvelles Pratiques Philosophiques en France et à l’étranger.

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

