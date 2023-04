Ciné-concert ♫ Rencontres La Halle des Épinettes, 14 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ciné-concert ♫ Rencontres Dimanche 14 mai, 14h30, 16h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Forte du succès de ces premières expériences les années passées, la Halle des Épinettes propose trois ciné-concerts ♫ cette saison : l’imaginaire sans limite des mondes animés rencontre celui, infini, de la musique. L’occasion pour les familles de vibrer grâce au dialogue entre le cinéma d’animation et la partition des musiciens, composée en fonction des images et pour le live.

Rencontres, dimanche 14 mai à 14 h 30 et 16 h, durée 45 minutes, en famille dès 4 ans.

Programme de courts-métrages, France, Russie, Japon, Etats-Unis, 2010-2020, 45 min.

Huit films courts d’animation vous transportent à travers le monde. Les musiciens Tchié Gorny-Machida (piano), Olga Vassilieff (accordéon) et Pierre Viguié (guitare) accompagnent avec leurs élèves de l’association Musique & Variations cette rencontre entre les arrangements qu’ils ont composés et les films qu’ils ont sélectionnés pour vous.

Au programme (films issus du catalogue de l’Agence du court métrage) :

TWIN TREES

Réalisation Emmanuel Ollivier

Production Louve Productions

04’14, 2020, France

Une sœur et son jumeau, promènent chacun leur petit arbre dans un pot. Le frère décide de planter son arbre, tandis que la sœur aspire à explorer le monde avec le sien.

LE NUAGE ET LA BALEINE

Réalisation Alena Tomilova

Production Pchela

03’35, 2016, Russie

Un petit nuage se lie d’amitié avec une grande baleine bleue. Quand la baleine échoue sur une plage, le nuage n’hésite pas un seul instant : il part à la rescousse de son amie, au risque de sa propre vie.

UNE BOUTEILLE À LA MER

Réalisation Kirsten Lepore

Production Kirsten Lepore

05’26, 2010, Etats-Unis

C’est l’histoire de deux bonhommes, l’un de sable l’autre de neige, que la mer séparent. Ils commenceront une correspondance grâce à une bouteille, qu’ils s’enverront chacun leur tour, remplie chaque fois d’un nouvel élément. Echange après échange, les deux bonhommes, curieux de se rencontrer, décideront un jour de se retrouver à mi-chemin…

CHANSON POUR LA PLUIE

Réalisation Yawen Zheng

Production Communication University of China

08’11, 2012, Chine

Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux, il l’aide à récolter de l’eau de pluie…

TOUTES LES ÉTOILES

Réalisation Yawen Zheng

Production USC-School of Cinematic Arts

03’28, 2014, Etats-Unis

Un garçon qui vit dans un magnifique monde récolte dans les flaques des étoiles qu’un rêne distribue aux enfants des villes le soir, avant qu’ils ne s’endorment.

FLOCON DE NEIGE

Réalisation Natalia Chernysheva

Production Studio Bee

05’46, 2012, Russie

Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige.

DES PAS DANS LA NEIGE

Réalisation Makiko Sukikara

Production Sukimaki Animation

06’00, 2010, Japon

C’est l’hiver, il fait nuit et la neige forme un beau tapis blanc. Un petit loir sort de l’hibernation et découvre des traces de pas pas plus grandes que les siennes. Il décide de les suivre.

CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON

Réalisation Mercedes Marro

Production Folimage

08’00, 2016, France

Une nuit étoilée dans un quartier pauvre d’Amérique latine. Oscar dort dans sa chambre quand un brusque coup de vent le réveille. De sa fenêtre, il voit un petit poisson rouge dans une flaque d’eau sale, à bout de souffle.

En parallèle des séances de ciné-concert, les enfants de 6 à 10 ans pourront s’initier à la pratique du stop motion en studio de 14 h à 16 h !

(Atelier au nombre de places limité, sur inscription gratuite uniquement)

L’Agence du court métrage est née de la volonté de nombreux professionnels (réalisateurs, producteurs, distributeurs, exploitants) de promouvoir et développer la diffusion du court métrage, sur tous les écrans et pour tous les publics. Depuis 2018, la Halle des Épinettes est soutenue par l’Agence dans sa programmation.

