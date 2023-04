La philo à l’écran φ Harry Potter et les reliques de la mort – partie 2 La Halle des Épinettes, 21 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

La philo à l’écran φ Harry Potter et les reliques de la mort – partie 2 Vendredi 21 avril, 20h00 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Dans le cadre de son cycle de projections φ La philo à l’écran vous accueille pour la projection du film :

Harry Potter et les reliques de la mort (partie 2), dimanche 21 avril 2023 à 18h, public lycéen et adulte, durée : 2 heure 10 minutes

L’école Poudlard est désormais sous la coupe du professeur Rogue et des forces des ténèbres. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’ultime épreuve de force avec Celui-dont-on-ne-dit-pas-le-nom.

https://youtu.be/aiaIfICU-Tk

De David Yates, Grande-Bretagne/États-Unis, 2011, 130 min., VOST.

« Devenir le Maître de la Mort, est-ce embrasser la liberté ? ». Discussion animée par Gwendal Fossois. durée : 1 heure

Gwendal Fossois est spécialiste de la pop culture. Il a été journaliste et rédacteur en chef, éditeur. Il propose une relecture d’oeuvres des cultures de l’imaginaire pour s’immerger dans différents savoirs fondamentaux (philosophie, mythologie, histoire) et en tirer des leçons de vie. En septembre 2022 sort son ouvrage Harry Potter et l’ordre des philosophes.

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes »}] [{« data »: {« author »: « Warner Bros. France », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande Annonce Officielle « HP7 : HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 2″ ru00e9alisu00e9 par David Yates, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Ca y est le combat final va commencer : pour sauver le monde, Harry Potter doit affronter Lord Voldemort dans un combat u00e9pique ou00f9 un seul d’entre eux survivra… Hermione et Ron seront plus que jamais aux cu00f4tu00e9s du sorcier le plus cu00e9lu00e8bre du monde pour affronter cette derniu00e8re u00e9preuve ! nnUn Film de : David YatesnAvec : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Helen McCrory, Robbie Coltrane, Matthew Lewis, Tom FeltonnnAbonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG nnSuivez toute l’actualitu00e9 de Warner Bros France : nFacebook : http://www.facebook.com/iwbfr nTwitter : http://twitter.com/warnerbrosfr nGoogle+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ nEt vivez l’expu00e9rience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/ », « type »: « video », « title »: « Harry Potter et Les Reliques de la Mort – Partie 2 – Bande Annonce Officielle (VF) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aiaIfICU-Tk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aiaIfICU-Tk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZ0o1IeuSSceEixZbSATWtw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/aiaIfICU-Tk »}, {« link »: « http://cineclubs-interfilm.com/ »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T20:00:00+02:00 – 2023-04-21T23:00:00+02:00

2023-04-21T20:00:00+02:00 – 2023-04-21T23:00:00+02:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

© Warner Bros Pictures