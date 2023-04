La philo à l’écran des enfants ♥ Jacob et les chiens qui parlent La Halle des Épinettes, 16 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de son cycle de projections φ La philo à l’écran des enfants, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection de :

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT, dimanche 16 avril 2023 à 15 h. En famille, dès 6 ans, durée 70 minutes.

https://youtu.be/LMBakCJNprc

de Edmunds Jansons, Lettonie, 2019, 70 min.

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une horde de chiens qui parlent. Avec leur aide, les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur quartier et ses jardins publics.

Projection suivie d’une découverte des notions philosophiques guidée par Véronique Delille, durée : 30 minutes

Thème : « Nous et les chiens : maîtres ou amis ? »

Véronique Delille forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. www.penserouvrir.com

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T15:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

© Les films du préau