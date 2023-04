GARÇONS FRAGILES La Halle des Épinettes, 7 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Garçons Fragiles a été créé par Raphaël Otchakowsky et Franco Mannara, déjà partenaires dans divers projets (musicaux, théâtre), dans le désir de croiser leurs différentes pratiques et d’y découvrir de nouveaux terrains de jeu.

Tous deux multi-instrumentistes et chanteurs, habitués de la musique improvisée, Raphaël est aussi rappeur et Franco auteur de roman noir.

Leur première expérimentation a donné naissance à l’album « Je m’appelle Birdy –Soundtrack » , disque composé autour d’extraits du premier roman de Franco (Je m’appelle Birdy – Ed Calmann Lévy). Leur approche de multi-instrumentistes et vocalistes, dessine le son de GF où des effluves de musiques urbaines s’acoquinent à des mélodies pop où viennent grogner des guitares fuzz, mais pas que.

Sur scène, le duo s’arme d’une batterie électronique, d’une guitare électrique et de machines, dont deux loopstations BOSS RC505, qui leur permettent, au fil des titres, de laisser libre court à leur folie et leur gout pour l’improvisation. Les voix mutent d’une chanson à l’autre, oscillant entre flows lancinants et élans de haut de contre. Les textes y sont en français, mais pas que.

Deux musicien(ne)s iconoclastes n’ayant pas peur de grand chose, histoire de tenter le déséquilibre de l’improvisation à quatre et de célébrer comme il se doit la rentrée des classes. GF présentera au festival une partie de son album à sortir en décembre, suivi d’un déraillement organisé avec Laura Perrudin (harpe, voix, electronics) et K.I.M (beatbox).

https://youtu.be/asifAm2NE1c

https://youtu.be/asifAm2NE1c

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05

La Halle des Épinettes est un véritable pôle d'éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu'un espace privilégié pour l'échange et le dialogue, en complément du Ciné d'Issy. Depuis son ouverture, l'établissement, géré par l'association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d'Issy-les-Moulineaux.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/asifAm2NE1c »}] La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy. Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T19:00:00+02:00 – 2023-04-07T22:00:00+02:00

