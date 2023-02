Rencontres théâtrales des jeunes d’Issy et d’ailleurs La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Entrée libre sur réservation Dans le cadre des 14èmes Rencontres Théâtrales d’Issy et d’ailleurs coordonnées par l’Espace Icare, les cie de jeunes iséeens sont mises à l’honneur le temps de leur propre festival du 29 mars au 2 avril .

Chaque représentation permet aux jeunes artistes de se confronter à la scène, au public et de découvrir différents univers théâtraux.

Mercredi 29 mars à 19h à la Halle des Epinettes

Deux groupes de l’Atelier Janusz Korczak présenteront

« Enfants cruels »

« NyxBoat, une croissière à la dérive » La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 46 38 21 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

