Ciné des tout-petits ♥ Courts à la Halle La Halle des Épinettes, 18 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage du 15 au 21 mars 2023, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection Ciné des enfants :

Courts à la Halle : projection de 4 courts métrages d’animation, samedi 18 mars 2023 à 10h30, durée 30 minutes, en famille dès 2 ans.

Une séance très spéciale pour découvrir, dès le plus jeune âge, la magie des courts métrages sur grand écran. Programme sur-mesure, adapté pour les plus petits avec le soutien de l’Agence du court métrage :

L’école des ronds et des carrés / Réalisation : Taylor Annisette (durée 03’00, 2011, Canada, production Sheridan College)

Un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés. Comment s’intégrer?

Le renard minuscule / Réalisation : Aline Quertain, Sylwia Szkiladz (durée 08’22, 2015, France, production Nadasdy Film, La Boîte… Productions, Folimage)

Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit renard rencontre une enfant intrépide qui fait pousser des plantes géantes ! Par un joyeux hasard, ils découvrent qu’ils peuvent faire pousser des objets, cela va donner des idées aux petits malins…

La cage / Réalisation : Loïc Bruyère (durée 06’00, 2016, France, production Folimage)

C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas chanter, et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien. Chacun va s’enrichir de l’amitié de l’autre et surmonter ses handicaps.

Pawo / Réalisation : Antje Heyn (durée 07’38, 2015, Allemagne, production Protoplanet)

Pawo – « être brave » en tibétain – est l’aventure magique d’une poupée qui se retrouve dans un monde curieux. Grâce à d’étranges compagnons, elle prend petit à petit conscience de sa ténacité et de ses capacités.

En parallèle de la projection, les enfants à partir de 3 ans pourront participer à un atelier en continu « Anime ton doudou » !

Le Village du court, samedi 18 mars : des séances de projection toute la journée pour s’inspirer et des ateliers pour fabriquer soi-même des courts métrages !

La 7ème édition de la manifestation La Fête du court métrage se déroule du mercredi 15 mars au mardi 21 mars 2023 partout en France, à l’international et en particulier à Issy-les-Moulineaux qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du CLAVIM.

Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur www.lafeteducourt.com !

La Halle des Épinettes 47 rue de l'Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T11:00:00+01:00

Le renard minuscule © Folimage