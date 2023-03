Atelier stop motion : Anime ton doudou La Halle des Épinettes, 18 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier stop motion : Anime ton doudou Samedi 18 mars, 10h00 La Halle des Épinettes Accès libre en continu, dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage du 15 au 21 mars 2023, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival organise, avec la Halle des Épinettes, le Village du court :

Anime ton doudou : atelier stop motion en continu, samedi 18 mars 2023 entre 10h et 12h, en famille dès 3 ans

La pixilation, quel drôle de nom ! En fait c’est tout simple : en reprenant le système de l’image par image, on anime un objet (doudou, livre, jouet…) et entre chaque mouvement, on prend une photo. Pour cet atelier, il suffit d’un peu de patience mais aussi d’objets divers qui prennent vie le temps d’une matinée.

Amenez vos doudous ou jouets préférés. Accompagnés par des professionnels, vous passerez 20 minutes à les animer.

Les participants recevront par courriel le court-métrage qui sera le résultat des contributions de chacun.

https://youtu.be/YHnI5N82yxA

Le Village du court, samedi 18 mars : des séances de projection toute la journée pour s’inspirer et des ateliers pour fabriquer soi-même des courts métrages !

L’association Ateliers DAM a pour but de faire découvrir les marionnettes animées et créer des films avec des professionnels. L’association organise des ateliers ponctuels et un événement phare annuel : le Karamove.

La 7ème édition de la manifestation La Fête du court métrage se déroule du mercredi 15 mars au mardi 21 mars 2023 partout en France, à l’international et en particulier à Issy-les-Moulineaux qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du CLAVIM.

Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur www.lafeteducourt.com !

