Carte blanche aux lycéens ★ Futur simple ou futur antérieur ? La Halle des Épinettes, 17 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de la manifestation La Fête du court métrage, présentation par les élèves du Lycée E. Ionesco de leur sélection effectuée au cours d’un atelier de programmation :

Futur simple ou futur antérieur ? Programme de courts métrages, vendredi 17 mars à 19h, public lycéen et adulte.

durée 2h00

En avant-séance, projection des lauréats du concours de courts métrages organisé par le club cinéma du Lycée Ionesco.

La 7ème édition de la manifestation La Fête du court métrage se déroule du mercredi 15 mars au mardi 21 mars 2023 partout en France, à l’international et en particulier à Issy-les-Moulineaux qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du CLAVIM.

Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur www.lafeteducourt.com !

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes Salle de spectacles et de projections gérée par l'association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d'Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Philo à l'écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d'Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/sKGhxBWsuh8 »}, {« link »: « https://www.issy.com/ »}, {« link »: « https://www.clavim.asso.fr/ »}] Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur. RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T21:00:00+01:00

ciné-débat projection

La casquette, de Hadi Moussally © H7O7