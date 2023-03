Projection pour enfants ♥ Jouons ensemble ! La Halle des Épinettes, 15 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Projection pour enfants ♥ Jouons ensemble ! Mercredi 15 mars, 10h30 La Halle des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage du 15 au 21 mars 2023, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice acccueille à la Halle des Épinettes une projection Ciné des enfants :

Jouons ensemble : projection de 5 courts métrages d’animation, samedi 19 mars 2023 à 10h30, durée 32 minutes, en famille dès 3 ans.

Avec les Accueils de Loisirs maternels d’Issy-les-Moulineaux.

Viens rencontrer de nouveau amis et t’amuser avec eux !

-PROMENONS-NOUS de Hugo Frassetto 2017 /04mn

-MATILDA de Irene Iborra, Eduard Puertas Anfruns 2018 /06mn

-PETIT FRÈRE HIVER de Charlotte Waltert 2011 /06mn

-CANON de Norman Mclaren 1964 /09mn

-AMIMAGINAIRE de Robin Barrière 2018 /05mn

La 7ème édition de la manifestation La Fête du court métrage se déroule du mercredi 15 mars au mardi 21 mars 2023 partout en France, à l’international et en particulier à Issy-les-Moulineaux qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du CLAVIM.

Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur www.lafeteducourt.com !

La Halle des Épinettes 47 rue de l'Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

CLAVIM La Halle des Épinettes

Petit frère hiver © Hochschule Luzern – Design & Kunst