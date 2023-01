Le grand show des petites choses, autour des œuvres de Gilbert Legrand par la Cie Les frères Duchoc La Halle des Épinettes, 12 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Entrée libre, sur réservation, enfant accompagné

Un spectacle MARTO familiale de théâtre d’objets. Et si les objets du quotidien pouvaient prendre vie? Poétique et surprenant!

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy. Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Et si les objets de tous les jours n’étaient pas seulement ce que l’on en voit et que l’essentiel était invisible à nos yeux ? Imaginez que sous la forme inerte de nos passoires, de nos pelles et autres binettes sommeillent des superhéros, des danseurs de flamenco, des animaux et moult personnages prêts à prendre vie. Dans ce spectacle en neuf tableaux, les Frères Duchoc abordent des thèmes profonds comme l’abandon des animaux ou l’acceptation de la différence mais aussi des thèmes plus légers comme le patinage artistique ou la difficulté d’être Superman.

Tantôt drôles, tantôt émouvants, Le grand show des petites choses est un spectacle de théâtre d’objets rempli de poésie, de surprises et de musique.

Auteurs, compositeurs, interprètes, fabrication du castelet et des marionnettes, mise en scène : Christian Nury, Jean-François Pascal.



@Les frères Duchoc