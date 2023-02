Spectacle de danse : Les danseurs d’étoiles La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Spectacle de danse : Les danseurs d'étoiles Samedi 11 mars, 16h00 La Halle des Épinettes

01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy. Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. Dans le cadre de sa programmation annuelle la maison des Epinettes présente le spectacle de danse « Les danseurs d’étoiles »

de la compagnie Le chat sur le toit à partir de 5 ans, durée 50 min. Samedi11 mars 2023 à 16h à la Halle des Epinettes « Il était une fois, dans le monde d’Arthur, sa maman est à la tête d’un rituel qui a lieu toutes les nuits : Allumer les étoiles.

Mais un soir, elle ne redescend pas du ciel, où elle a le pouvoir de s’élever chaque soir, plongeant le monde dans le noir.

Guidée par Lily, petit esprit aussi espiègle qu’adorable, Arthur va commencer un long voyage afin de rallumer les étoiles, et trouver le bout du chemin.

Que va-t-il trouver ? Rien de moins que lui-même sûrement…»

