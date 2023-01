SHOMING // Le Réacteur La Halle des Épinettes, 17 février 2023, Issy-les-Moulineaux.

SHOMING // Le Réacteur Vendredi 17 février, 19h30 La Halle des Épinettes

6/8€ en prévente – 10/12€ sur place

Le Réacteur présente SHOMING à la Halle des Épinettes, vendredi 17 février 2023 !

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy. Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Au rendez-vous des musiques du monde avec Shoming, venez écouter les sensations des rythmes millénaires de la forêt en lisière du fleuve Congo. À travers ses compositions, Shoming nous fait découvrir une nouvelle musique africaine contemporaine, savoureuse et chaleureuse. Avec son équipe, il fait de ses compositions originales des sonorités et des tournures rythmiques très actuelles qui apportent un nouveau souffle aux harmonies congolaises. Ses textes puisent leur sa sève dans la vie sociale marquée par la corruption, par la guerre et tant d’autres problèmes de la vie quotidienne de son pays, du continent africain et du monde.

►Ouverture : 19h30

►Tickets : 6/8€ en prévente – 10/12€ sur place

►Bar sur place



