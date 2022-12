Ciné-rencontre ★ Courts films, grandes écoles d’animation La Halle des Épinettes, 29 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ciné-rencontre ★ Courts films, grandes écoles d’animation Dimanche 29 janvier 2023, 18h00 La Halle des Épinettes

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection suivie d’un échange avec Marcel Villoing handicap auditif;handicap moteur hi;mi

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d'Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes Salle de spectacles et de projections gérée par l'association CLAVIM, la Halle des Épinettes

Dans le cadre du mois de l’orientation : projection Ciné rencontre ★ Courts film, grande écoles. La Halle des Épinettes accueille une séance animée par Marcel Villoing :

COURTS FILMS, GRANDES ÉCOLES D’ANIMATION dimanche 29 janvier à 18 h, public lycéen et adulte.

Programme de courts-métrages. Séance animée par Marcel Villoing. 90 min.

Panoramique sur les talents montants du cinéma d’animation, à travers cette sélection de films d’étudiants issus des meilleures écoles de cinéma d’animation françaises, présentes aussi bien en Île-de-France qu’en région. Rencontrez leurs auteurs pour échanger sur leur parcours, leur métier et leurs projets.

Marcel Villoing a été pendant 20 ans directeur pédagogique des Gobelins, l’école de l’image. Désormais formateur dans différentes écoles de cinéma d’animation, il est également consultant dans ce domaine.

La Halle des Épinettes adhère à l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui œuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs.



© AFCA/Festival national du film d’animation 2022, Gobelins – l’école de l’image