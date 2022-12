Soirée métiers ★ Écoles de cinéma d’animation en île de France La Halle des Épinettes, 25 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée métiers ★ Écoles de cinéma d’animation en île de France Mercredi 25 janvier 2023, 19h00 La Halle des Épinettes

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

soirée métiers : présentation de 4 écoles de cinéma d’animation franciliennes, animée par Marcel Villoing handicap auditif;handicap moteur hi;mi

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d’Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes [{« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}]

01 46 38 21 05 http://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/ https://www.facebook.com/halledesepinettes Salle de spectacles et de projections gérée par l’association CLAVIM, la Halle des Épinettes est une structure ouverte pour moitié aux activités du CLAVIM et pour moitié aux associations relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Philo à l’écran, projections pour enfants, ciné-club, concerts jeunes talents, rencontres de théâtre amateur.

Dans le cadre de ses événements sur les métiers du cinéma d’animation, la Halle des Épinettes vous accueille à la soirée présentée par Marcel Villoing :

Écoles de cinéma d’animation en Île-de-France, mercredi 25 janvier à 19 h, public collégien à partir de 13 ans, lycéen et adulte.

Quatre écoles parisiennes de renom viennent vous présenter les spécificités de la formation en animation, les qualifications préparées et les profils des candidats attendus. À cette occasion, découvrez la diversité des cursus proposés en Île-de-France et profitez-en pour poser toutes vos questions aux représentants de ces écoles.

Marcel Villoing a été pendant 20 ans directeur pédagogique des Gobelins – l’école de l’image. Désormais formateur dans différentes écoles de cinéma d’animation, il est également consultant dans ce domaine.

La Halle des Épinettes adhère à l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui œuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T21:00:00+01:00

©HDE