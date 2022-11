Ciné-débat ★ Licorice pizza La Halle des Épinettes, 15 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

https://youtu.be/9aFhtQrgZX8 De Paul Thomas Anderson, États-Unis, 2021, 133 min. VOST. 1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York… Thème : « La jeunesse des années 70 fait-elle écho à la jeunesse d’aujourd’hui ? » Projection suivie d’une discussion animée par Clarisse Dégot et Stanislas Sandersen, du collectif Reality to the cinema.

Fondé en juin 2022 par deux étudiants isséens, son objectif est de sensibiliser à la critique et à la réflexion sur les films à travers l’animation de séances et les réseaux sociaux. La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

