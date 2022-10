La philo à l’écran des enfants ♥ Une fable en délire : la poule, le chat et autres bestioles La Halle des Épinettes, 15 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

La philo à l’écran des enfants ♥ Une fable en délire : la poule, le chat et autres bestioles Dimanche 15 janvier 2023, 15h00 La Halle des Épinettes

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection suivie d’une conversation philosophique guidée par Véronique Dellile handicap moteur;handicap psychique mi;pi

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d'Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

https://vimeo.com/318725636 De Fabrice Luang-Vija, France/Suisse, 2019, 27 min. Du côté de la ferme, le chat, la poule et ses poussins font plutôt bon ménage. Ils se chamaillent un peu, comme tous bons compagnons. Mais une nuit, le loup surgit de la forêt, et kidnappe la poule… Projection suivie d’une découverte des notions philosophiques guidée par Véronique Dellile, durée : 30 minutes Thème : « Ensemble, mais pourquoi ?? » Véronique Delille forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. www.penserouvrir.com La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T15:00:00+01:00

2023-01-15T17:00:00+01:00 ©lagenceducourtmétrage

