Annulé | Festival du film social : projection d'œuvres en compétition La Halle des Épinettes, 12 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Projection des 3 œuvres en compétition du 4e festival du film social du 11 au 13 octobre 2022

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Halle des Épinettes s’associe à cette 4e édition qui se déroule dans plusieurs villes françaises en accueillant deux séances de la sélection officielle et deux soirées événementielles en partenariat avec le 4e festival du film social, du 11 au 13 octobre 2022 Projection de 3 œuvres en compétition mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 18h à la Halle des Épinettes festival du film social veut montrer la réalité des situations vécues par les personnes en difficultés et du travail social.s’associe à cette 4e édition qui se déroule dans plusieurs villes françaises en accueillant deux séances de la sélection officielle et deux soirées événementielles en partenariat avec le CNAHES – Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale – et l’ Espace Parent-Enfant d’Issy-les-Moulineaux. https://www.youtube.com/watch?v=BQeSc7Q1Oag Une vie Démente De Ann Sirot et Raphaël Baldoni, fiction, 2020, Belgique,2020, 87 min, VF Alex et Noémie aimeraient concevoir un enfant, mais leur plan commence à changer lorsque Suzanne, l’élégante et charismatique mère d’Alex, commence graduellement à être impliquée dans la vie du couple après être tombée malade. https://www.youtube.com/watch?v=5tt8Kq5XmHc Motus De Élodie Wallace, fiction, France, 2020, 18min, VF Dans un hôpital. Alice se perd dans des couloirs sans fin, obsédée par son envie de régler ses comptes avec son agresseur d’autrefois qui y est hospitalisé. https://www.youtube.com/watch?v=f4UBY9GubIQ Silent Voice De Reka Valerik, documentaire, Belgique, 2020, 51min, VOST Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts) Khavaj a fui la Tchétchénie lorsque son frère a découvert son homosexualité et promis de le tuer, sous la pression des persécutions du régime de Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et devenu mutique face au choc de l’exil, le seul lien que Khavaj garde avec la Tchétchénie sont les messages vocaux que lui envoie sa mère. Le festival du film social est porté par l’association la 25e Image qui a pour objet l’organisation, la promotion et la production d’événements, notamment sous la forme d’un festival du film qui a lieu tous les ans, dans différentes régions et territoires d’outre-mer.

