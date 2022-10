La philo à l’écran des enfants ♥ Princesse dragon La Halle des Épinettes, 9 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection suivie d’une conversation philosophique guidée par Véronique Dellile handicap moteur;handicap psychique mi;pi

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France RER C station Issy, Métro 12 station Mairie d'Issy, Bus 169 ou 290 ou TUVIM arrêt Epinettes

De Anthony Roux et Jean-Jacques Denis, animation, France, 2021, 70 min. https://www.youtube.com/watch?v=hXDc_cDNALg Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. Projection suivie d’une découverte des notions philosophiques guidée par Véronique Dellile, durée : 30 minutes Thème : « Ahhhh, un monstre ! un monstre ? » Véronique Delille forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. www.penserouvrir.com La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

