Découvrez « Les OFF du DD », une exposition consacrée à une nouvelle approche de l’architecture 13 – 15 octobre La Halle de Nueil-les-Aubiers Gratuit. Entrée libre.

Cette exposition, qui a été prêtée par Odéys au CAUE 79, est consacrée à une nouvelle approche de l’architecture : cette architecte dite « frugale » se veut une réponse aux enjeux d’aujourd’hui et demain.

À l’origine de cette architecture, le caractère pionnier s’exprimait dans les principes bioclimatiques : très faibles besoins en chauffage, confort d’été passif, éclairage et ventilation naturels, etc. D’autres projets montraient comment vivre, habiter ou faire autrement. Petit à petit, le concept de frugalité s’est précisé sur cette base : maîtrise des ressources, approche low-tech, bienveillance envers le territoire. Tous les projets lauréats et remarqués du OFF 2021 ont eu recours à des matériaux biosourcés ou géosourcés, et plusieurs ont même fait appel au réemploi.

La Halle de Nueil-les-Aubiers 7 esplanade Joséphine Baker, 79250 Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.caue79.fr/

